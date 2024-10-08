انت الأن تتابع خبر أقوي من الرجيم مليون مرة .. وصفة "ورق الغار" ستجعل بطنك مسطحاً ويقضي علي الكرش في 10 أيام ويجعل شعرك كثيف وناعم خالي من الشيب ووجهك أبيض كالبدر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث دائماً العديد من الفتيات و النساء والفتيات عن كيفية الحصول على جسم ممشوق ووزن مثالي، حيث تعد زيادة الوزن من أكثر الأشياء المقلقة عند النساء وكذلك الرجال، لذلك يبحثون دائماً عبر الإنترنت سواء مواقع التواصل أو البحث على جوجل، عن الطرق الفعالة والآمنه لتخسيس خصوصاً منطقة البطن والأرداف، التي تتكون فيها أكثر الدهون المستعصية.

نقدم اليكم اليوم أكثر الطرق فعالية وأماناً للتخسيس “ورق الغار”

أو ورق اللورا كما يسمى في مصر، حيث يستخدم من مئات السنين لأنه يحتوي على العديد من الفوائد فيساعد على زيادة طول الشعر، وكثافته في فترة بسيطة ويعطيه منظراً سحري وجداب، من خلال هذه المقالة سنقدم لكم طريقة تحضير ورق الغار بالطريقة الصحيحة للاستفادة الكاملة منه.

نحتاج لتحضيره هذه المكونات:

حفنة من ورق الغار.

ماء.

ليمون.

5 أو 6 عيدان قرنفل

أولاً نغسل ورق الغارجيدًا، ثم نضعه مع الماء حتى يغلي جيداً.

نضع المشروب في كوب مناسب له ثم نضع القرنفل وعصير ليمونة، ثم نغطيه جيداً ونتركه ثم نقوم بتصفيته صباحاً ونشرب منه يومياً في الصباح، لمدة شهر وستلاحظ النتيجة المرضية.

فوائد شاي ورق الغار لجسم الإنسان

هناك فوائد عديدة لتناول مشروب ورق الغار أهمها: