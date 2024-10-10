العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع قبيل بيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا ترتفع قبيل بيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا، اليوم الخميس، مقتفية أثر نظيراتها في آسيا وسط آمال في اتخاذ الصين مزيدا من إجراءات التحفيز في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية تلمسا لمزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش بعدما محت مكاسب قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات أثر خسائر أسهم التكنولوجيا.

وتلقت الأسواق الأوروبية بعض الدعم من بلوغ مؤشرات وول ستريت مستويات مرتفعة غير مسبوقة أمس الأربعاء بعد أن أظهر محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر سبتمبر أن "أغلبية كبيرة" من المسؤولين أيدوا خفضا كبيرا في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ويترقب المستثمرون عن كثب أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة هذا العام. ويتوقع المتداولون بنسبة 85 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقفز سهم جلاكسوسميثكلاين ستة بالمئة بعد أن وافقت شركة الأدوية البريطانية على دفع حوالي 2.2 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تقول إن عقارها (زانتاك) لعلاج حرقة المعدة، والذي أوقفت إنتاجه بالفعل، يسبب السرطان. والمبلغ أقل من توقعات بعض المحللين.

وتراجع سهم بي.إم.دبليو 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض مبيعاتها في الربع الثالث بفعل الأداء الضعيف في الصين وتعطل عمليات تسليم.

وصعد سهم شركة جيفودان السويسرية للعطور 1.8 بالمئة بدعم من مبيعات الربع الثالث التي تجاوزت التوقعات.