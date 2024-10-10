تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة الفراعنة أمام موريتانيا غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به منتخب مصر مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

كان حسام حسن قد اختار قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت القائمة كالتالي "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

يعقد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الخميس، فى استاد القاهرة للحديث عن مواجهة موريتانيا غدا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، للحديث عن كواليس المعسكر، وكذلك يجيب على اسئلة الصحفيين.