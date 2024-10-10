انت الأن تتابع خبر "مش هتحتاج تروح للطبيب تاني!"... شابة سعودية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون وتعتبر حل أمثل للتخلص من البراز المتحجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد قامت فتاة سعودية بالكشف عن عشبة رائعة تساعد في التخلص من مشاكل الهضم المختلفة، كما انها تساهم بصورة كبيرة في التخلص من البراز المتحجر حرصنا على ان نتعرف على عشبة السنة من خلال موقعنا دوت الخليج عبر هذا المقال بشكل تفصيلي.

عشبة السنا لمشاكل الهضم

يمكنك التخلص من مشاكل الهضم المختلفة من خلال استخدام عشبة السنا والتي تلعب دور كبير في التخلص من الإمساك وتساهم في طرد البراز المتحجر بشكل سريع للغاية.

يمكنك غلي كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من السنا ومن ثم التحلية بالعسل، يتم تناول كوب في الصباح للحصول على افضل نتيجة.

عصير الليمون

يمكنك التخلص من مشاكل الانتفاخات المختلفة و البراز المتحجر من خلال استخدام كوب من المياه مع اضافة معلقة كبيرة من العسل وعصير ليمونة كبيرة ومن ثم تناول هذا المشروب بصورة يومية على الريق للحصول على افضل نتيجة.

عشبة الدردار