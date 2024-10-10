نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة نهارًا في معظم أنحاء البلاد.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 32 درجة مئوية.

ومع دخول ساعات الليل، ستتحول الأجواء إلى معتدلة في بداية الليل، بينما تصبح مائلة للبرودة في آخره.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد، ستستمر الأجواء الحارة خلال ساعات النهار في العديد من المناطق، حيث ستشهد معظم المناطق درجات حرارة مرتفعة.

ومع ذلك، ستهدأ الأجواء تدريجيًا مع حلول الليل، ليصبح الطقس أكثر اعتدالًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.



تحذيرات بشأن الشبورة المائية

حذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية بشكل مؤقت.

تنصح الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في تلك المناطق خلال ساعات الصباح الباكر لتجنب الحوادث.





إعصار ميلتون: هل سيؤثر على مصر؟

أوضحت هيئة الأرصاد أنه لا يوجد خطر من إعصار ميلتون على مصر، مشيرة إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها بعيدة عن التأثر المباشر بمثل هذه الأعاصير.

ورغم قوة الإعصار، إلا أن مصر لا تتأثر بهذا النوع من الظواهر الجوية.

ومع ذلك، نبهت الهيئة إلى أن التغيرات المناخية العالمية قد تتسبب في ظهور بعض الظواهر الجوية غير المألوفة، مثل تداخل الفصول وارتفاع معدلات هطول الأمطار، ما يعني أنه يجب على المواطنين متابعة مستجدات الطقس باستمرار.