أمن أسيوط يضبط 24 متهماً في 18 قضية مخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مديرية أمن أسيوط، ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1,950 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (24 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية")، كما ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (8 بنادق آلية - 22 بندقية خرطوش – 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية"، فضلاً عن تنفيذ عدد (681) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان، ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، كما ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ عدد (815) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص .. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.