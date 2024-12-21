مفتى الجمهورية يحاضر في ندوة دينية تثقيفية بأكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالدور المجتمعى وتنمية الوعى الدينى المستنير لضباط الشرطة، نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان"، حاضر فيها الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، لعدد 140 ضابطاً من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية، المنعقدة حالياً بمعهدى "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.

تناولت الندوة المحاور الرئيسية لبناء المواطن عقائدياً ومسلكياً فى إطار الدور المجتمعى للوزارة، وتناول المفتى أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن فى الأجيال الجديدة ، وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال فى ظل التحديات التى تهدد الأمن القومى للدولة المصرية على المحاور الداخلية والإقليمية والدولية، كما أشاد بتضحيات وجهود رجال الشرطة التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد، وأكد على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .

ووجه مفتى الجمهورية الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، بإتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

ولاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة جميع الحضور من خلال طرح الأسئلة والإستفسارات التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن الوطن ومقدراته.