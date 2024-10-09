طريقة عمل كريم الخيار والنشا لترطب وتفتح البشرة في المنزل بأسهل مكونات

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رياض - احمد صلاح - كريم الخيار والنشا ، من أفضل وسائل العناية بالبشرة الطبيعية، فهو يساعد علي ترطيب البشرة الجافة وتفتيح الوجه، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت، وطريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وكذلك أغلب مكوناته طبيعية ومتوفرة في معظم البيوت، فهو لا يحتوي علي أية مواد حافظة أو كيميائية، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع دوت الخليج طريقة عمل كريم الخيار بالنشا لترطيب وتفتيح البشرة في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

كما يمكن إعداد العديد من الوصفات الطبيعية

للعناية بصحة البشرة والوجه بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل مثل صابونة الأرز لتصفية البشرة وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة والتمتع برائحة جميلة معظم اليوم، وصابونة العسل الأبيض الطبيعي المفيد لصحة البشرة، وكذلك صابونة الخيار لترطيب الوجه والمفيد جدا للبشرة الجافة، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية والفعالة للعناية بالبشرة.

مكونات كريم الخيار والنشا

يتكون كريم الخيار والنشا من مكونات متوفرة وبسيطة وتكون متواجدة في أغلب البيوت وهي كالاتي:

عدد ٢ ثمرة خيار متوسط الحجم.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين صغيرتين ونصف ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

وملعقة صغيرة من جل الصبار(اختياري وهو يساعد علي زيادة الترطيب).

طريقة التحضير

صنع الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة ليس به صعوبة كبيرة ولا يتطلب أدني جهد وطريقة صنع كريم الخيار والنشا كالاتي: