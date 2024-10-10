زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا: تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الأوضاع الإقليمية

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أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية، أسمرة، استجابة لدعوة من الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا في مختلف المجالات، كما ستتناول الزيارة مناقشة الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.



تعزيز العلاقات الثنائية

تركز الزيارة على بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

تسعى مصر وإريتريا إلى توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بينهما.





الأوضاع الإقليمية وجهود الاستقرار

كما ستتناول المحادثات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

تعتبر هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية، حيث تمثل محورًا أساسيًا في دعم عملية التنمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن الذي يصب في صالح شعوب المنطقة.

التعاون من أجل التنمية

من المتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن تعزيز جهود التنمية المشتركة بين البلدين، بما يتماشى مع رؤية مصر لدعم الدول الأفريقية ومشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة.