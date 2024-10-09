انت الأن تتابع خبر «معجزة ربانية منحت من السماء لجسمك»...إذا تناولت القرنفل وحبتين من الهيل كل يوم طبيب سعودي يفاجئ الجميع بالإجابة!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الهيل (الحبهان) من أشهر التوابل المعروفة بفوائدها العديدة يزرع هذا النبات بشكل أساسي في الهند، موطنه الأصلي ومن ثم انتشر في جميع أنحاء العالم بفضل التجار الذين أدركوا فوائده الكبيرة في هذا المقال سنتناول فوائد الهيل بالتفصيل.

فوائد نبات الهيل

يتميز الهيل بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يستخدم في مجالات متعددة تشمل الغذاء والدواء كما يضاف إلى مستحضرات التجميل ويعرف الهيل أيضا بفعاليته في علاج السعال والربو وطرد الغازات والتخفيف من انتفاخات البطن بالإضافة إلى ذلك يساعد في علاج قرحة المعدة والقولون العصبي ويعمل على فتح الشهية.

العناصر الغذائية في الهيل

يحتوي الهيل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومنها:

السعرات الحرارية: 311 سعراً حرارياً لكل 100 جرام.

الماء: 8.28 ملليلتر لكل 100 جرام.

البروتين: 10.76 جرام لكل 100 جرام.

الدهون: 6.7 جرام لكل 100 جرام.

الكربوهيدرات: 68.47 جرام.

الألياف: 28 جرام.

الكالسيوم: 383 مليجرام.

البوتاسيوم: 1119 مليجرام.

المغنيسيوم: 229 مليجرام.

الفوسفور: 178 مليجرام.

المنغنيز: 28 مليجرام.

فيتامين ج: 21 مليجرام.

مخاطر استخدام الهيل