انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا مش عارفين حاجة»...معجزة القرنفل وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر صفاء الوجه وجماله علامة على الصحة لذا تحرص النساء على الحفاظ على نضارة وإشراقة بشرتهم من خلال استخدام مستحضرات التجميل ومع ذلك فإن التعرض المستمر لأشعة الشمس يؤدي إلى اسمرار البشرة مما يستدعي الحاجة إلى تبييض وتوحيد لون الوجه في هذا المقال سنقدم لكم وصفة رائعة ستجعلك تتألقين كملكة جمال.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون لحب الشباب

يساهم زيت القرنفل في معالجة حب الشباب والبثور، لذا ينصح بخلطه مع زيت الزيتون مع التأكد من المزج جيداً، ثم وضع الخليط على حب الشباب والبثور بانتظام خلال الأسبوع لتحقيق نتائج إيجابية.

زيت القرنفل لمكافحة الشيخوخة

يساهم زيت القرنفل في مكافحة ظهور علامات التجاعيد المبكرة.

وذلك عن طريق خلطه مع أي زيت طبيعي آخر كزيت جوز الهند ثم تدليك الوجه به بانتظام للحصول على نتائج إيجابية لاحقاً.

زيت القرنفل لبشرة نقية

يساهم زيت القرنفل في تحقيق بشرة نظيفة ومشرقة من خلال تدليك الجلد لبضع دقائق به ثم الانتظار لفترة قصيرة قبل غسل البشرة بالماء.

يجب الاستمرار في تدليك البشرة بشكل منتظم للحصول على نتائج إيجابية مع مرور الوقت.

زيت القرنفل لإرخاء عضلات الوجه