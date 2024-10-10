ضبط صاحب مخزن حبارات "بدون ترخيص" بالزيتون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص وجرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن حبارات كمبيوتر - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع حبارات رديئة الصنع ووضعها داخل كراتين تحمل علامات تجارية عالمية "مقلدة ومغشوشة" بقصد غش جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المخزن على (٥٠٠٠ حبارة منتج نهائى- عدد كبير من عبوات الكرتون تحمل أسماء علامات تجارية مختلفة- كمية كبيرة من الملصقات لعلامات تجارية عالمية- الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطه غير المشروع).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.