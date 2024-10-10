يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم بدون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2024.. تتصارع العواطف الكروية وتشتعل الأضواء على ملعب عمان الدولي، حيث يستعد النشام الأردني لمواجهة صعبة وشرسة أمام الشمشون الكوري الجنوبي في مواجهة حاسمة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

هذه المعركة الكروية ليست مجرد مباراة، بل هي صراع على التأهل إلى المونديال وتحقيق حلم ملايين الجماهير العربية التي تتطلع إلى رؤية منتخبها الوطني يرفرف علمه في أكبر المحافل الكروية العالمية. فمع تاريخ من المواجهات القوية والإثارة المتبادلة، تأتي هذه المباراة لتكتب فصلًا جديدًا في سجل مواجهات المنتخبين، حيث يتطلع كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث الثمينة والانفراد بصدارة المجموعة.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة المرتقبة بين الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الخميس القادم، الموافق 10 أكتوبر، على أرضية ملعب عمان الدولي، معقل النشامى. وستبدأ صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. هذه المواجهة تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع كلا المنتخبين إلى حصد النقاط الثلاث الثمينة والاقتراب من تحقيق هدفه المنشود.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا في تصفيات كأس العالم



لتلبية رغبات مختلف الفئات من المشاهدين، ستكون مباراة الأردن وكوريا الجنوبية متاحة على أكثر من قناة. فبجانب قناة beIN SPORTS HD 2، يمكن للمشتركين في شبكة قنوات الكاس متابعة اللقاء على قناة Alkass Seven HD. وبفضل جودة البث العالية التي توفرها هاتان القناتان، سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بأفضل تجربة مشاهدة ممكنة.

معلقون مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

ستزيد حماسة ومتعة مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مع أصوات المعلقين المميزين. فقد اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس المذيع الرياضي المعروف باسم الزير للتعليق على المباراة، بينما أسندت شبكة قنوات الكاس هذه المهمة للمعلق الشهير منتصر الأزهري. وبصوتيهما المميزين وحماسهما المعروف، سيقومان بنقل أجواء المباراة الحماسية مباشرة إلى منازل المشاهدين.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية



ومن المتوقع أن يخوض منتخب النشامى مباراته أمام كوريا الجنوبية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي يزيد أبو ليلى خط الدفاع يزن العرب - سعد الروسان- عبدالله نصيب خط الوسط محمد أبو حشيش - نور الروابدة - نزار الرشدان - إحسان حداد خط الهجوم محمود مرضي - يزن النعيمات - موسى التعمري

تاريخ مباريات منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية



تقابل منتخبا كوريا والأردن 7 مرات من قبل، فاز الشمشون في 3 مواجهات، بينما حقق النشامى انتصار وحيد، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل بين المنتخبين.

ترتيب مجموعة منتخب الأردن



بينما يأتي ترتيب مجموعة منتخب الأردن كالآتي