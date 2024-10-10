انت الأن تتابع خبر عشرات الصواريخ تنطلق من لبنان وجرحى بين الإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الاحتلال الإسرائيلي عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان اليوم، وأعداد الجرحى جراء الصواريخ، وتطورات الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد إطلاق 105 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال "إسرائيل" منذ صباح اليوم.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلنت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في عكا ونهاريا وبلدات عدة في الجليل الأعلى.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه استهدف "برشقة صاروخية تحركا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة المجدل في ميس الجبل".

وفيما يتعلق بالرد على الهجوم الإيراني، قالت صحيفة معاريف إن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) يجتمع الليلة لمناقشة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.