بهذه الطريقة.. محمد سامي يهنئ زوجته مي عمر بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المخرج محمد سامي بعيد ميلاد زوجته مي عمر الذي يوافق 10 أكتوبر من الشهر الجاري، وهنأها بطريقة مميزة.

محمد سامي يهنئ زوجته مي عمر بعيد ميلادها

وشارك محمد سامي، صورة لـ مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «عيد ميلاد سعيد إش إش».

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة مي عمر في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد يحمل عنوان إش إش، ويشاركها البطولة ماجد المصري وهالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، العمل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه فيي إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد مي عمر خلال أحداثه دور راقصة درجة ثالثة، وقد انتهى محمد سامي من كتابة عدد كبير من حلقات المسلسل.

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال مي عمر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.