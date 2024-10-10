العالم اليوم - الذهب يواصل مكاسبه مع زيادة توقعات خفض الفائدة في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية عززت توقعات المتعاملين بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة الشهر المقبل.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2617.15 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، مواصلا طريقة نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت ست جلسات.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2635.00 دولار.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأدنى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأظهر تقرير آخر أن عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي ارتفعت 258 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، مقابل تقديرات ببلوغها 230 ألف طلب.

وقال أليكس إبكاريان الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أليجيانس جولد "لم تحمل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مفاجآت كبيرة، وأرقام الوظائف تظهر تراجعا، مما يعزز فكرة خفض أسعار الفائدة وهو ما يعطي دفعة للذهب.

وفي الأيام القليلة الماضية، شهدنا تراجعا في ارتفاع الذهب لكن الآن هو في وضع جيد للصعود".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 88 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل مقابل 76 بالمئة قبل صدور البيانات.

والمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا هو الاستثمار الأفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الجمعة تلمسا لمزيد من المؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة.

وذكر إبكاريان أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والطلب القوي من البنوك المركزية هي محفزات إيجابية أخرى للذهب.

وفي الشرق الأوسط، واصلت إسرائيل هجومها على جماعة حزب الله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.62 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 955.95 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1042 دولارا.