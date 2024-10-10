محمود فوزى بندوة تنسيقية شباب الأحزاب: حرب أكتوبر قيمة لا بد من تعليمها للمصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 08:30 مساءً - هنأ المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، المصريين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أنه يجب ألا ننظر لأكتوبر على أنه انتصار في معركة فقط، فحرب أكتوبر قامت وانتهت ولكن يجب وجود الروح، والقناة الوثائقية لها من يبحث عنها.

وأوضح خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة الذكرى 51 لحرب أكتوبر أن الحالة الإسرائيلية بالنسبة لمصر لخصها موشيه ديان مع بطرس غالي، حيث قال: "لم يكن لدينا شك أن سيناء وطابا مصرية. فسأله بطرس غالي فلماذا هذه الحرب؟ قال ديان: "كان لدينا شك فى دفاعكم عن أنفسكم". وأكد أن حرب أكتوبر لم تقف عند المعركة ولكن هى قيم لا بد من تعليمها لكل المصريين.