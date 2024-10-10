انت الأن تتابع خبر هيطول بسرعة البرق.. اقوى وصفة لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وعلاج التساقط والتقصف في اقل من اسبوع واحد هتشوفي نتيجة مبهرة.. جربي بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن حل فعال لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق، فإن لدينا لك أقوى كريم طبيعي، هذا الكريم الفريد ليس فقط يساعد على تعزيز نمو الشعر، بل يعمل أيضا على وقف التساقط والصلع في غضون أسبوع، وبفضل مكوناته الغنية بالعناصر الطبيعية، ستحصلين على شعر صحي، كثيف، وناعم كما حلمت دائما.

اقوي كريم طبيعي لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق ووقف التساقط والصلع

إليك مكونات أقوى كريم طبيعي لتطويل الشعر وتكثيفه، بالإضافة إلى خطوات التحضير:

زيت الخروع 2 ملعقة كبيرة.

زيت جوز الهند 2 ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون 1 ملعقة كبيرة.

عصير البصل 2 ملعقة كبيرة.

العسل 1 ملعقة كبيرة.

زيت اللافندر 5 قطرات.

طريقة تحضير الكريم

خطوات التحضير الوصفة تكون كتالي:

في وعاء اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط في زجاجة نظيفة مع غطاء محكم.

استخدمي الكريم على فروة الرأس والشعر، مع تدليك بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الكريم على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل، أو يمكنك تركه طوال الليل للحصول على نتائج أفضل.

اغسلي شعرك بشامبو لطيف بعد ذلك

نصائح لتحضير كريم الشعر