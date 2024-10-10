حدث شمال قطاع غزة .. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين جراء انفجار لغم في جباليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 08:30 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط وجنديين جراء انفجار لغم في جباليا شمال قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قال البيت الأبيض: "ننتظر معلومات بشأن تقارير عن إصابة اثنين من قوات يونفيل في لبنان، ويجب أن تكون قوات حفظ السلام في أمان"أضاف البيت الأبيض: "الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل للمضي قدما لإعادة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء التقارير عن إطلاق إسرائيل النار على مواقع لقوات يونيفيل في لبنان".