نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب حضوره لفترة.. بيومي فؤاد يحضر العرض الخاص لـ بنسيون دلال ويمتنع عن التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تواجد الفنان بيومي فؤاد أمس في العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال وذلك بعد أزمة غيابه لمدة عن حضور العروض الخاصة، ومع ذلك منع الصحفيين والمراسلين من التصوير أو تسجيل اللقاءات معه وهو الأمر الذي أثار فضول حول اختفاءه إعلاميًا في الفترة الأخيرة.



وحضر العرض مجموعة من النجوم منهم وليد فواز، عمر متولي، طاهر أبو ليلة، وشريف رمزي، إبرام سمير، والراقصة لورديانا، وعدد أخر من النجوم بسينما جراند نايل تاور.



أحداث فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب. في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.



أبطال فيلم بنسيون دلال



فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.