آية سماحة تروج لفيلمها الجديد "وداعًا حمدي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تخوض النجمة آية سماحة تجربة سينمائية جديدة بعنوان "وداعًا حمدي" وقد حرصت الفنانة آية سماحة على الترويج لفيلمها الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة.

منشور الفنانة آية سماحة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"



حرصت الفنانة آية سماحة على الترويج لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "وداعًا حمدي"، وجاء ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، حيث قامت بوضع صورة البوستر الرسمي الفردي الخاص بالعمل، وعلقت قائلة: "أنا تماضر، تماضر عبدالحي غنيم، صحافية وبعشق الأصفر الكموني، وداعًا حمدي".

منشور الفنانة آية سماحة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

أحدث أعمال الفنانة آية سماحة

و في سياق متصل، شاركت الفنانة آية سماحة في بطولة مسلسل "عمر أفندي" والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه وتفاعل معه الجمهور بشدة منذ أولى حلقاته حتى نهايتها.



فريق عمل مسلسل عمر أفندي



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.