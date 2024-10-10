نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنه روجينا تنشر صورة لها مع والدته وتعلق بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت مايا زكي ابنه الفنانة روجينا صورة لها مع والدتها على هامش حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت روجينا:' وفي هذا العالم أنت عالمي.

تصدر اسم الفنانة روجينا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت صورًا نادرة لها برفقة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد حلمي، واسترجعت ذكريات معهد الفنون المسرحية.

وتصدرت روجينا التريند بعدما شاركت صور ذكريات معهد الفنون المسرحية، عبر حسابها الشخصي وعلقت: "سنة اولى في معهد فنون مسرحية،أول رحله في المعهد بعد شهر من الدراسة،قيمه الاشتراك 15جنيه".

وإضافت روجينا: "الدكتورة سميرة محسن المشرفة على الرحلة، الصوره دى تجمع 3 نجوم، نجم في فن الديكور نجمين من اهم نجوم الوطن العربى، ياترى عرفتوا مين الثلاث نجوم".