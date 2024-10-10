نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العيلي يروج لحلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حمزة العيلي لحلقته مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة”، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

نشر صورة مع إسعاد يونس معلقا:' استنوني في صاحبة السعادة' مع حبيبتي القمر وأسرة مسلسل تيتا زوزو

ومن المقرر أن يتحدث أبطال مسلسل تيتا زوزو عن كواليس العمل، وتعاونهم مع إسعاد يونس والصعوبات التي واجهتهم خلال فترة التجهيز، والمواقف التي جمعت بين فريق العمل ككل وقت التصوير.

ضيوف برنامج صاحبة السعادة خلال الحلقتين كل من: محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، بسمة داوود، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، عابد عناني، والمخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد عبدالعزيز، دنيا ماهر وإسراء نبيل وأحمد عنان وجودي مسعود وجوليا كريم ومدثر حسن ومعاذ جاد وكارلا سعد وصالح مهدي.