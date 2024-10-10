بتول الحداد لـ "دوت الخليج الفني": القانون بينصف المرأة كتير ونسأل على الأشخاص الأول

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة بتول الحداد في أحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم “برغم القانون”، وأبدعت بتول في تجسيد شخصية "تهاني، وخطفت أنظار الجمهور.

وكان للفجر الفني حوار خاص معها كشفت فيه عن تفاصيل وكواليس العمل وتحضيراته.

من رشحك لدور تهاني؟

رشحني لدور تهاني أستاذ ريمون مقار وأستاذ شادي عبد السلام المخرج كان بعد عرض مسلسل صلة رحم رمضان الماضي واتكلمنا كتير عن تهاني وعن إنها عكس شخصية سعاد في صلة رحم جدًا، وحتى رغم إني أغلب الشخصيات اللي بعملها بتكون طيبة بس تهاني مختلفة.





ما الذي جذبك لدور تهاني؟

اللي جذبني في تهاني إنها عندها أكتر من عقدة درامية عقدة إنه ا مش بتخلف وان كل عيلتها هو محمود شرشر والمرحلة التانية لما بيطلقها وتالت عقدة إنها بتشيل الرحم فحياتها صعبة مش بس مجرد زوجة محمود شرشر الطيبة لا هي كمان مفتاح حل كل الألغاز بالنسبة لليلى وعشان كده محمود بيطلقها.

حديثني عن كواليس المسلسل كيف كانت؟

كواليس المسلسل كانت حلوة أوي بصراحة من أول البروفات والتحضيرات لحد التصوير كلنا كان همنا الأول إن العمل يطلع بأحسن شكل وبصراحة أنا كنت فخورة بالعمل ككل من أول الحدوتة وإنها أول بطولة مطلقة لإيمان العاصي وهي بصراحة مجتهدة جدًا وكمان محمد محمود عبد العزيز طالع مختلف حقيقي ومجتهد أوي وانسان جميل أوي بجد فكانت كواليس جميلة.

حديثني عن تحضيراتك لشخصية تهاني خاصةً وجود عامل نفسي بها؟

حضرت لتهاني على مرحلتين بصراحة أول مرحلة كانت فشركة فنون مصر مع أستاذ شادي عبد السلام وأستاذ ريمون مقار اللي بجد بجانب البروفات لا هما كانو بيشتغلوا مع كل ممثل على الكاركتر بتاعه وكان كل كاركتر هو بطل العمل، واشتغلنا على جزء تاني مع أستاذة مونيا الستايلست على الشكل واللبس وكل ده، وتاني مرحلة كانت عندي أنا بقى مع مدرب تمثيل غانم المصري لإن أنا كنت حابة تهاني تطلع مختلفة لإن رمضان اللي فات كانت جنة في مسلسل رحيل نفس البنت الطيبة والمواصفات الخارجية تقريبًا شبه بعض أو ي فكنت حابة إن تهاني تطلع مختلفة شكلًا وموضوعًا وكمان لأنها في بورسعيد كنت بحاول أغير في طريقة الكلام أو نعمل فيه لكنة معينة تكون مختلفة.

ماهو أصعب مشهد واجهتيه وأثر فيكي نفسيًا؟

أصعب مشهد بالنسبالي يمكن مكنش هو مكتوبلي أنا أو أنا البطل فيه، بس كان مشهد المستشفى مع ليلى لما خلفت ونظراتي للبيبي لإني معنديش جمل حوارية تقول اللي جوايا في المشهد ده وقد ايه تهاني نفسها تخلف ونفسها فطفل وهكذا.

تاني مشهد هو خذلاني من محمود لما لقيت إنه طلقني بسهولة فكنت فصدمة وحزن وخوف وأكتر من شعور مع بعض.

ماهو انطباعك عن شخصية تهاني؟

انطباعي عن تهاني كانت صعبانة عليا شايفة إن من حبها في محمود استحملت كتير من أمه كلام قاسي وصعب وفي الآخر إنها هانت عليه ورماها دي كانت صعبة أوي خصوصًا إن تهاني مسالمة مش بتأذي حد بالعكس جدعة وبتساعد وعندها أصول وده شوفناه في مشهد الحريقة بتاعت محل العصائر بتاع شرشر.

من وجهة نظرك هل الرجل لديه الحق في الزواج مرة أخرى بسبب عدم الإنجاب؟

شايفة إن كل حاجة في الجواز بالاتفاق يعني حقك تطلب تتجوز وحقها تطلب تطلق.

كيف ترين الحموات مثل عايدة رياض في المسلسل؟

الحموات زي القمر عايدة رياض في المسلسل دول ناس ميعرفوش ربنا بصراحة ناس مؤذية ومعندهاش رحمة يعني أنا لو مكان تهاني مكنتش هقبل ده ولكن تهاني بتحبها رغم كل ده لإن هما عيلتها الوحيدة.

ماهي نصيحتك للسيدات مثل تهاني؟

نصيحتي للستات زي تهاني إنهم يقدروا قيمة نفسهم أكتر وياخدوا حقهم ويعملوا قيمة لنفسهم عشان اللي حواليهم يعملولهم قيمة في المقابل.

من وجهة نظرك هل ترين أن المرأة تقبل أن يتزوج زوجها في حالة عدم الإنجاب؟

والله أنا كـ بتول مش شايفة كدة بس اعتقد ده بيختلف من شخص للتاني.

مع ولا ضد أن الزوجة إذا اكتشفت عدم الإنجاب تنسحب وتطلب الطلاق أم تستمر؟

بتختلف من شخص للتاني بس لو الشخص اللي قدامها معندوش مشكلة وبيحبها ليه تطلق.

ما رسالتك للشخصيات مثل سوسن؟

الشخصيات اللي زي سوسن موجودة حوالينا كتير للأسف وهي عندها عقدة من أبوها عشان كان بيفضل عنها ليلى فترة الجامعة فاعتقد إن الناس اللي زيها ما دام أدركت أنه عندك عقدة يبقى المفروض تتعالج.

شايفة القانون دلوقتي بينصف المرأة ولا ناقصه حاجة؟

شايفة إنه بينصف المرأة كتير عن زمان طبعًا وأكيد مع الوقت ومع قضايا المرأة مفترض إننا نتطور ونعدل في القانون أكتر لمصلحة الانسان عمومًا.

كيف ترين أن المرأة تأخد حذرها من الوقوع في فخ النصابين مثل أكرم؟

بيتهيألي لو رجعنا بالزمن شوية والناس رجعت تسال على الأشخاص قبل ما يتجوزوا ويطمنوا على ولادهم يمكن يقدروا يحموا بناتهم من فخ زي فخ أكرم.

هل هناك أعمال جديدة تستعدين ليها؟

ان شاء الله عندي الفترة الجاية مسلسل تليجراف بطولة ميرنا نور الدين وأحمد فهمي (واما) عاملة فيه دور مختلف تمامًا عني، وعندي إن شاء الله مسلسل ضل حيطة أو الأميرة بطولة ياسمين صبري.