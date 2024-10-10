أحمد جودة - القاهرة - الإثنين المقبل..أسرة مسلسل تيتا زوزو في ضيافة 'صاحبة السعادة'

يحل صناع وأبطال مسلسل تيتا زوزو ضيوف في برنامج صاحبة السعادة الذي تقوم بتقديمه الإعلامية المخضرمة إسعاد يونس وفي الوقت نفسه هى بطلة العمل، وتدور الحلقة في إطار لايت كوميدي مع صناع وأبطال العمل.

أبطال مسلسل تيتا زوزو من داخل كواليس العمل

أبطال وصناع مسلسل تيتا زوزو من داخل كواليس العمل

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو



مسلسل "تيتا زوزو" هو مسلسل إجتماعي يناقش قضايا إجتماعية هامة، وقد إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية وتدور أحداثه في إطار عائلي ولايت كوميدي.



قصة مسلسل تيتا زوزو



تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



طاقم عمل مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، كما أن والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.