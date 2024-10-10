من داخل الجيم.. ياسمين صبري تبهر الجمهور برشاقتها

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الفنانة ياسمين صبري، أن تبهر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، برشاقتها في صورها من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، من الجيم تقوم بتمرينات اليوجا برشاقة ومرونة ملفتة، مرتدية ترينج رياضي من اللون الأسود، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، تستعد النجمة ياسمين صبري لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة والتي تحمل اسم “ضل حيطة”، ومن المقرر أن يتم عرض العمل في رمضان ٢٠٢٥، وتجسد شخصية فتاة تتعرض للخيانة من حبيبها وصديقتها التي تجسد دورها ثراء جبيل.

أبطال مسلسل ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

أحداث مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث ضل حيطة في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله ياسمين بشخصية ربة منزل تمر بالعديد من التحولات وتعاني من أزمات عديدة في حياتها، وتتكون عائلة ياسمين من أحمد فؤاد سليم الذي يلعب دور والدها وسلوى عثمان التي تظهر بشخصية والدتها، فيما يلعب عابد عناني دور شقيقها، وتقدم غفران محمد شخصية شقيقة ياسمين ضمن الأحداث.

اخر اعمال ياسمين صبري

ويعد مسلسل رحيل هو اخر اعمال ياسمين صبري، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تناول اعتماد المرأة على ذاتها في العمل ومرورها بظروف صعبة في المناطق الشعبية، قدمت خلال أحداث العمل شخصية رحيل وهدان وهي فتاة شعبية تعمل مهندسة وتمر حياتها بالعديد من الأزمات ثم تدخل السجن، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.