علي الطيب يروج لفيلمه الجديد "وداعًا حمدي"

القاهرة - محمد ابراهيم - علي الطيب يعلن عن فيلمه الجديد "وداعًا حمدي"

يخوض النجم علي الطيب تجربة سينمائية جديدة بعنوان وداعا حمدي وقد حرص الفنان علي الطيب على الترويج لفيلمه الجديد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة.

الفنان علي الطيب

منشور الفنان علي طيب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك



حرص الفنان علي الطيب على الترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "وداعا حمدي"، وجاء ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك"، حيث قام بوضع صورة البوستر الرسمي الفردي الخاص بالعمل، وعلق قائلًا:

"محسوبكم صفوان النمس،

عندي شقة دور أرضي بجنينة بس مشتركة، لسه بدور على بنت الحلال خريج كلية تجارة وبشتغل محصل كهربا مؤقت من 4 سنين فيلم وداعًا حمدي.. قريبًا بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي".

منشور الفنان علي الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



أحدث أعمال الفنان علي الطيب

وفي سياق متصل شارك الفنان علي الطيب في بطولة مسلسل "مليحة" والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وقد كان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، حيث أنه ناقش القضية الفلسطينية منذ بدايتها في إطار درامي مميز ملئ بالإثارة والتشويق.