قمة مصرية صومالية فى إريتريا.. الرئيس السيسى وحسن شيخ محمود يتفقان على تأكيد وحدة واستقلال وسيادة الصومال على كامل أراضيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة الإريترية أسمرة خلال زيارته التي قام بها لإريتريا.

وأعلن السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن صدور إعلان سياسى مشترك بين مصر والصومال في ختام المباحثات بين قيادتى البلدين.





وفيما يلي نصه: "نحن رئيسا جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، اجتمعنا في العاصمة الإريترية أسمرة بناءً على دعوة كريمة من الرئيس "إسياس أفورقي" رئيس دولة إريتريا".

واشار الإعلان إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي اتفقا على تأكيد دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة، وتطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية، وصيانة وحدة أراضيه.

وتضمن البيان الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2714 لسنة 2023 برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، والإشادة بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس "د. حسن شيخ محمود"، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها.

كما تضمن الإعلان الإشادة بصدور بيان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (الصادر عن اجتماع رقم 1225) بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS واعتزام نشر بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال وذلك وفقا للرؤية والاحتياجات والأولويات الصومالية للمرحلة القادمة في جهود مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الحق السيادي لجمهورية الصومال الفيدرالية في تحديد تشكيل ومهام والإطار الزمني لانتشار البعثة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والترحيب في هذا الصدد بعرض جمهورية مصر العربية المشاركة بقوات في AUSSOM،

كما أكد الإعلان المشترك علي مساندة دعوة جمهورية الصومال الفيدرالية للشركاء الدوليين لتوفير التمويل الضروري ل AUSSOM، والتأكيد على أن الدعم الدولي للجهود الصومالية والأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال إنما يصب في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية قيام البعثة الأفريقية بدعم مساعي الصومال نحو بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة وتمكينها من امتلاك وحماية مقدراتها، وذلك بالتوازي مع الجهود العسكرية والأمنية للبعثة، مع التعهد بتقديم كافة أنواع الدعم وبلورة البرامج الداعمة لهذا الهدف وفقا لأولويات الدولة الصومالية، والتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلا لمصالح وأولويات القارة الإفريقية،وتكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بصفة دورية إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.