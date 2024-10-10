بين التحضير والتصوير.. صبا مبارك تستعد للمشاركة في أعمال جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشاط فني للنجمة صبا مبارك خلال الفترة الحالية، إذ تستعد لعرض مسلسلها الجديد "وتر حساس"، كما تنشغل بمسلسلات جديدة، قبل إبرام التعاقدات مع الشركة المنتجة.

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أحدث أعمال صبا مبارك

وتواصل الفنانة صبا مبارك تصوير مشاهدها في مسلسل "220 يوم" المنتظر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، بالتعاون مع النجم كريم فهمي ونخبة أخرى من النجوم المتميزين.

‎كما تعكف النجمة الأردنية على قراءة الأدوار الجديدة والمفاضلة بينهم، بعدما تلقت ترشيحات للمشاركة في بطولة مسلسل "الوهم"، ولم يتم الاتفاق عليه، ومسلسل أخر لم يتم الكشف عنه حتى الان.

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تفاصيل مسلسل وتر حساس

يذكر أن مسلسل "وتر حساس" دراما اجتماعية مشوقة، يتكون من ٤٥ حلقة والمقرر عرضه على فضائية ON ومنصة "يانجو بلاي"، ويأتي من بطولة نخبة من النجوم؛ من بينهم: صبا مبارك، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور قصة مسلسل وتر حساس، حول الخيانة الزوجية، من خلال 3 سيدات هما: صبا مبارك وهي طبيبة، وإنجي المقدم المحامية، وهيدي كرم وتشغل منصبًا في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء في دور مهندس ديكور وزوج إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال العمل للعديد من الأحداث والمفاجآت، ويتكون المسلسل من 45 حلقة