حلقات خاصة من برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب "الليلة" وغدًا لنقل تفاصيل بطولة المُلاكمة في إفتتاح موسم الرياض على "MBC مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُقدم برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حلقة خاصة "الليلة" و"غدًا على شاشة "MBC مصر، في تمام الثامنة مساءً، من الرياض لنقل فعاليات إفتتاح موسم الرياض.

فعاليات إفتتاح موسم الرياض

ويُقدم البرنامج اليوم وقائع المؤتمر الصحفي للنزال الإفتتاحي لبطولة المُلاكمة العالمية، ويُقدم غدًا مُتابعة مُباشرة لمراحل الوزن والتدريبات المُباشرة للبطولة.

موعد عرض برنامج “الحكاية”

يُعرض برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على " MBCمصر" من الجمعة للإثنين، وتعُرض هذه الحلقات الخميس، والجمعة 10، 11 أكتوبر 2024 الساعة 8:00 مساءً.