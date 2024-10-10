غياب عمر طلعت زكريا عن العرض الخاص لـ بنسيون دلال

القاهرة - محمد ابراهيم -

تغيب الفنان عمر طلعت زكريا عن العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال الذي أقيم اليوم في سينما جراند نايل تاور، حيث حضر العرض عدد من النجوم منهم وليد فواز، عمر متولي، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، وعدد من النجوم.

وقد روج عمر طلعت زكريا من خلال حسابه الشخصي عن دوره في فيلم بنسيون دلال بمشاهد تجمعه مع الراقصة لورديانا.

أحداث فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب. في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.





أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.



وقد أحيى عمر الذكرى الخامسة لوفاة والده الراحل طلعت زكريا منذ يومين بالذهاب لقبر والده.