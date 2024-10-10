5 أعمال تنتظرهم ياسمين رئيس.. تعرف عليهم

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة ياسمين رئيس الفترة الحالية حالة من النشاط الفني حيث تشارك في عدة أعمال من المنتظر عرضها الفترة القادمة، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال ياسمين رئيس.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وحاتم صلاح، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى، وهو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض في موسم رأس السنة المقبل، حيث يدور الفيلم في إطار تشويقى كوميدى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "قتيل اختياري"

تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على مسلسل "قتيل اختياري" عنوان مؤقت لتشارك به في رمضان 2025، الذي يتناول مشكلات الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابون بمتلازمة داون، ومن المقرر أن تجسد رئيس شخصية أم لطفل من المتلازمة، وتدخل في العديد من الصراعات، والمسلسل من تأليف محمد السوري، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «رقم سري»

تنتظر ياسمين عرض مسلسلها الجديد «رقم سري» ويضم العمل في بطولته عدد من النجوم منهم: صدقي صخر، وعمرو وهبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما ستديوز لـ تامر مرتضي، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي، وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي مع صدقي صخر وعمرو وهبه.

مسلسل جودر

استأنف تصوير مسلسل جودر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

فيلم الفستان الأبيض

تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض"، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.