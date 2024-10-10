تطورات الحصار المرعب الذي يفرضه الاحتلال على شمال غزة

انت الأن تتابع خبرتطورات الحصار المرعب الذي يفرضه الاحتلال على شمال غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدفاع المدني بقطاع غزة تطورات الوضع المأساوي الذي يفرضه جيش الاحتلال على شمال القطاع.

وقال ان الاحتلال يفرض حصارا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل، ويمنع منذ صباح الأحد دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عشرات الجثث عالقة في الطرقات شمالي القطاع، ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف.

وأكد ان الاحتلال دمر البنية التحتية في محافظة الشمال، مما جعل عملية الانتقال خلالها أمرا شبه مستحيل.

وإخلاء مستشفيات شمال القطاع من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي والطواقم في محافظة الشمال موجودة فقط في منطقة مدرسة الفاخورة في جباليا ولا تستطيع التحرك لأماكن الأحداث إلا في بعض مناطق مشروع بيت لاهيا ومنطقة كمال عدوان بحسب الدفاع المدني.

وقال الدفاع المدني: نتلقى مناشدات كثيرة من مواطنين مصابين محاصرين داخل منازلهم.