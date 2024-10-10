انتهاء فعاليات النسخة الثانية من برنامج نجوم مصرية «ستارز» بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - انتهت اليوم الخميس، مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، من فعاليات النسخة الثانية من برنامج نجوم مصرية «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي» STARS: Steps Towards Achieving Real Success بمحافظة الإسكندرية. وقد استمر البرنامج على مدار أربعة أيام، حيث استضافت كلية التربية بجامعة الإسكندرية فعاليات النسخة الثانية من البرنامج بدءًا من يوم 7 وحتى 10 أكتوبر 2024. وشارك في هذه النسخة 100 طالب وطالبة من شباب جامعة الإسكندرية من مختلف التخصصات.

يهدف البرنامج إلى بناء قدرات شبابية واعية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة جديدة لتحقيق تغيير مجتمعي إيجابي وبما يتماشى مع متطلبات العصر؛ حيث يضم البرنامج سلسة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، تم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى أبرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها.

شهدت الافتتاحية كلمة الدكتور محمد أنور؛ عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ومحاضرة تعريفية عن برنامج ستارز، وعن أبرز أنشطة مكتبة الإسكندرية لبناء قدرات الشباب قدمتها الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وتبعها محاضرات وورش عمل اليوم الأول حول التراث والهوية والشخصية المصرية، وأيضًا مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات.

ويأتي برنامج «ستارز» كإحدى ثمار التعاون المشترك بين المؤسستين ضمن مبادرة «Agile» لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وكان قد تم تدشين البرنامج في أغسطس الماضي احتفالًا باليوم العالمي للشباب لعام 2024. ووفقًا لخطة تنفيذ برنامج «ستارز»، من المقرر عقد النسخ القادمة بمحافظات البحيرة والغربية وسوهاج على التوالي.