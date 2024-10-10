11 شهيدًا بالغارة على بيروت .. ومصادر عبرية تتحدث عن اغتيال وفيق صفا

انت الأن تتابع خبر11 شهيدًا بالغارة على بيروت .. ومصادر عبرية تتحدث عن اغتيال وفيق صفا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إنّ 11 شهيدًا و48 جريحًا هي الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمارة سكنية في محيط منطقة رأس النبع - النويري، وهي ثالث ضربة تستهدف أحياء في قلب العاصمة اللبنانية بيروت وليس في الضاحية الجنوبية.

مصادر عبريّة قالت إنّ المستهدف هو القيادي في حزب الله وفيق صفا.

ماذا نعرف عنه؟

وفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله في لبنان، انضم إلى حزب الله عام 1984 وعين رئيسًا للجنة الأمنية عام 1987، ويعتبر من الشخصيات الغامضة التي أثارت الجدل بسبب دوره المهم في الحزب على المستويين الأمني والسياسي، وهو زوج أخت نصر الله، الأمين العام لحزب الله الذي استشهد في غارةٍ على الضاحية الجنوبيّة لبيروت في سبتمبر الماضي.

كما أنه من الشخصيات المحورية في إدارة العلاقات السياسية والخارجية والأمنية للحزب، وكان له دور كبير في العديد من المفاوضات، سواء على الصعيد الداخلي اللبناني أو الإقليمي، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى بين "حزب الله" وإسرائيل في العام 2006، وصفا مُتّهم بعرقلة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في العام 2020 عبر تهديده المحقق العدلي القاضي البيطار.

وخلال تفجيرات البيجر في السابع عشر من الشهر الماضي، اُصيب اثنان من أبنائه بحسب المعلومات.