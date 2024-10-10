نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الزمالك يساند فريق 2005 في مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف لمتابعة مباراة فريق الشباب بالنادي مواليد ٢٠٠٥ أمام الأهلي المقامة في بطولة كأس الاتحاد للشباب.

وحرص الثنائي على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة في تواجد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين.

ويواجة الزمالك نظيره الأهلي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب مواليد ٢٠٠٥.

ويضم تشكيل شباب الزمالك كل من:

حراسة المرمى: يوسف حمادة.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل " الفرنسي".

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح وجيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحصري وأحمد نيازي وهشام ايباء وزياد مدحت وأحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.