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أحمد جودة - القاهرة - تواجد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واندري بيكي المدرب العام للفريق، في مباراة شباب الأبيض مواليد ٢٠٠٥ أمام الأهلي المقامة حاليًا على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد للشباب.

جوزيه جوميز يحضر قمة الأهلي والزمالك مواليد 2005

وجاء تواجد جوميز وبيكي من أجل متابعة لاعبي فريق ٢٠٠٥ عن قرب تمهيدًا لتصعيد عناصر من فريق الشباب لصفوف الفريق الأول.

ويضم تشكيل شباب الزمالك كل من:

حراسة المرمى: يوسف حمادة.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل.

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل " الفرنسي".

الهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عبد الفتاح وجيفرسون كوستا وعبدالرحمن حامني ومحمود عصام الحصري وأحمد نيازي وهشام ايباء وزياد مدحت وأحمد خالد السمبوك وإبراهيم ممدوح.