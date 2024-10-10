القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن كواليس فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "الهنا اللي أنا فيه"، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس العمل.

الصورة الأولى من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

نشرت ياسمين رئيس صورة لها من كواليس تصوير فيلمها (الهنا اللي أنا فيه)، وعلقت " إيمان.. الهنا اللي أنا فيه".

أبطال فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

ويضم فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض"، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

كما تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "قتيل اختياري" عنوان مؤقت لتشارك به في رمضان 2025، الذي يتناول مشكلات الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابون بمتلازمة داون، ومن المقرر ان تجسد رئيس شخصية أم لطفل من المتلازمة، وتدخل في العديد من الصراعات، والمسلسل من تأليف محمد السوري، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، بدأت تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي، وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي مع صدقي صخر وعمرو وهبه.

آخر أعمال ياسمين رئيس

ويعد مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة» والذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، هو اخر اعمال ياسمين رئيس، وشارك فيه عدد من النجوم، منهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.