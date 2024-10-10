نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 10- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات المحلية والدولية والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري في جميع البطولات.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

أستراليا ضد الصين – في تمام الساعة الثانية عشر والعشر دقائق ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوزباكستان ضد إيران – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأردن ضد كوريا الجنوبية – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الإمارات ضد كوريا الشمالية – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قطر ضد قرجيزستان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

عمان ضد الكويت – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البحرين ضد أندونيسيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

العراق ضد فلسطين – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السعودية ضد اليابان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

ناميبيا ضد زيمبابوي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الرأس الأخضر ضد بوتسوانا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

غانا ضد السودان – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجزائر ضد توجو – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بوركينا فاسو ضد بوروندي – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دوري الأمم الأوروبية

الكيان الصهيوني ضد فرنسا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إيطاليا ضد بلجيكا – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنجلترا ضد اليونان – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النمسا ضد كازاخستان – في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس في جميع البطولات

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصفيات كأس أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذه البطولات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.