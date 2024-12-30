خبير تحكيمي: الاتحاد لا يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لا يستحق ضربة جزاء في مباراة الاتحاد السكندري.

خبير تحكيمي: الاتحاد السكندري لا يستحق ركلة جزاء.. وطرد عبدالغني غير صحيح

قال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" طبقًا للقطة الفيديو في المباراة، في لقطة أحمد فتوح مع محمد عبدالغني، الاتحاد السكندري لا يستحق ركلة جزاء وقرار الحكم صحيح، وعبدالغني محمد، لم يمثل في الكرة ولا يستحق الطرد".

وتابع:" لاعب الاتحاد السكندير لا يستحق الحصول على إنذار رغم عدم وجود مخالفة، ووقوع اللاعب طبيعي ولا يوجد تمثيل في اللعب وده من واقع خبرتي".

وأكمل:" أحمد الغندور أدار مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بشكل جيد بجانب طاقم التحكيم".

وعن تعيين خبير أجنبي قال:" نحترم قرار الاتحاد المصري، ودي فرانك دبلكير، حكم جيد وسبق له إدارة مباراة للأهلي والزمالك، في 2009، وظهير في كأس العالم".

وأتم:" أعتقد أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة تواصل مع الخبراء في الفيفا لاختيار الخبير الأجنبي بحكم علاقته".

