في أول أيام عرضه.. "بنسيون دلال" يحقق 145 ألف جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع فيلم “بنسيون دلال”، أن يحقق نجاح فور عرضه بدور العرض السينمائية وينضم إلى قائمة الأفلام المنافسة في جميع دور العرض، حيث حقق 145 ألف جنيه، ضمن إيرادات أمس، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدافراوي.

قصة فيلم بنسيون دلال

فيلم "بنسيون دلال" هو كوميديا اجتماعية ساخرة تدور أحداثه حول أب (بيومي فؤاد) يقرر خداع أبنائه الخمسة ببيع البنسيون العائلي الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، تتوالى الأحداث الكوميدية والمفارقات عندما يحاول كل ابن تحقيق أهدافه الشخصية في البنسيون، مما يؤدي إلى مواقف طريفة ومشكلات لا حصر لها."

أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتجًا مهمًا لسماعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيًا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

يجسد الفنان وليد فواز خلال الأحداث شخصية ضابط يدعي مجدي ويحقق في جريمة غريبة تحدث داخل البنسيون.

أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.