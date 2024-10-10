القاهرة - محمد ابراهيم - من إنتاج لإخراج لتمثيل.. تعرف على أبرز المحطات المؤثرة في حياة مي عمر

يحل اليوم الخميس الموافق يوم 10 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة المتألقة مي عمر التي إستطاعت في السنوات الأخيرة إثبات موهبتها بقوة على الساحة الفنية من خلال العديد من الأعمال الدرامية المميزة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز المحطات الهامة والمؤثرة في حياة الفنانة مي عمر.

الفنانة مي عمر

بداية ظهور الفنانة مي عمر على الساحة الفنية



بدأت مي عمر نشاطها الفني منذ أن كانت تقوم بتمثيل بعض الأدوار في مسرح الجامعة أثناء دراستها في كلية الإعلام بالجامعة الأميركية، ولكن والديها لم يحبذوا فكرة دخولها عالم الفن والتمثيل.

من إنتاج لإخراج لتمثيل.. مي عمر تثبت نفسها في عالم الفن



بدأت الفنانة مي عمر مشوارها المهني من خلال عملها في مجال الإنتاج الفني ولكنها لم تجد نفسها فيه فقررت الإتجاه للإخراج وبالفعل قامت بإخراج فيديو كليب للمطربة رولا سعد، لكنها لم تنسى أبدًا حبها للتمثيل ورغبتها بدخول هذا المجال، وحينها كانت مي عمر قد تزوجت بالمخرج محمد سامي وعرضت عليه أمر دخولها مجال التمثيل ووافق بعد أن قامت بالتمثيل أمامه تأكيدًا على موهبتها.

مي عمر

أول تجارب مي عمر في الدراما

وبعد العديد من سنوات التدريب قامت مي عمر بالتمثيل أمام الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "حكاية حياة" وذلك بفضل مساعدة زوجها المخرج محمد سامي حيث كان هو مخرج العمل حين ذاك، وبعدها توالت أعمال مي عمر في الساحة الدرامية مثل لؤلؤ، نسل الأغراب، الفتوة، ولد الغلابة، الأسطورة، وصولًا إلى مسلسل نعمة الاڤوكاتو الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.

أحدث أعمال مي عمر

وفي سياق متصل شاركت الفنانة مي عمر في مسلسل نعمة الأڤوكاتو الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، ليكون واحد من أبرز مسلسلات الموسم، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية والذي تدور قصته حول المحامية نعمة والتي تتعرض للعديد من الأحداث في حياتها وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل نعمة الأڤوكاتو



شارك في بطولة مسلسل نعمة الاڤوكاتو كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد زاهر، مي عمر، أروى جودة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبو ريا، عماد زيادة، سامي مغاوري، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، وآخرين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.