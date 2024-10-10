إليسا تهاجم رابعة الزيات بسبب النازحين في بيروت

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا المذيعة رابعة الزيات، وذلك بعدما عبرت عن استيائها من تصرفات الزيات خلال مساعدتها للنازحين في بيروت.

وقامت إليسا بإعادة نشر فيديو ظهرت فيه الزيات وهي تساعد النازحين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «X» وعلقت عليه قائلة: “خلال الحرب في القطاع والقتل والتشريد، لم نرَ أحدًا من أهلها يقتحم الممتلكات لتحويلها إلى ملاجئ، بينما نرى في بيروت محاولات استفزازية لاحتلال مبانٍ ومؤسسات بطرق غير لائقة. ارحموا بيروت ولا تحولوا العاصمة إلى ساحة خلافات”.

إليسا تعلن عن إلغاء حفلها بقبرص

كما أعلنت الفنانة إليسا، أيضا عن إلغاء حفلها في مدينة قبرص، الذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع الحالية في لبنان.

وقالت إليسا في بيانها الصادر من مكتبها الإعلامي: تدهورت الأوضاع الأمنية في بلدي الحبيب لبنان في الأيام الماضية بشكل دراماتيكي، وهذا ما جعلني مثل أي مواطنة لبنانية أشعر بالقلق المتزايد على وطني وفي الوقت نفسه كنت ملتزمة بحفل في قبرص منذ أكثر من خمسة أشهر، فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغائه، احترامًا لأهل بلدي وللشهداء من الأبرياء والمدنيين الذين يسقطون بالعشرات.