نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الأهلي يضرب مرمى الزمالك بثنائية في دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق شباب الأهلي مواليد 2005، من تسجيل هدفين خلال دقيقة واحدة أمام الزمالك في المباراة المقامة بينهما ببطولة كأس الاتحاد للشباب، عصر اليوم الخميس.

سجل يوسف إسلام، هدف التقدم لفريق الأهلي من تسديدة قوية سكنت شباك الزمالك بالدقيقة “33”.

وأضاف يوسف عفيفي، هدف الأهلي الثاني أمام الزمالك في الدقيقة “34”، ليتفوق المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل شباب الزمالك كل من :

حراسة المرمى : يوسف حمادة

خط الدفاع : علي عبد المجيد - هشام فؤاد - هاني ياسر - علي نوفل

خط الوسط: يوسف أحمد حسن - السيد أسامة - عمار ياسر -أحمد الخضري - يوسف وائل “ الفرنسي”

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز