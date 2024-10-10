نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تفصل الزمالك عن حسم صفقته الأجنبية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أوفي إيجاريا المحتمل انتقاله إلى نادي الزمالك، أجرى الأختبار الطبي بنسبة ٩٠٪؜ ونجح فيه ولا يتبقى له سوى أختبار واحد فقط.

خالد الغندور: أوفي إيجاريا يقترب من الانضمام للزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الإختبار المتبقي على فقرات الظهر بشكل كامل وفي انتظار إيجاد الجهاز المطلوب بأحدى المستشفيات الكبرى وتوقيع الكشف على اللاعب.

وأضاف:" اللاعب هيبدأ ينزل المران مع الفريق واللي بالفعل أول يوم تمرين له كان أمس ومن المحتمل أن يخوض المباراة الودية صباح اليوم".