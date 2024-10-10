الرياضة

خطوة تفصل الزمالك عن حسم صفقته الأجنبية الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تفصل الزمالك عن حسم صفقته الأجنبية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن أوفي إيجاريا المحتمل انتقاله إلى نادي الزمالك، أجرى الأختبار الطبي بنسبة ٩٠٪؜ ونجح فيه ولا يتبقى له سوى أختبار واحد فقط.

خالد الغندور: أوفي إيجاريا يقترب من الانضمام للزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الإختبار المتبقي على فقرات الظهر بشكل كامل وفي انتظار إيجاد الجهاز المطلوب بأحدى المستشفيات الكبرى وتوقيع الكشف على اللاعب.

وأضاف:" اللاعب هيبدأ ينزل المران مع الفريق واللي بالفعل أول يوم تمرين له كان أمس ومن المحتمل أن يخوض المباراة الودية صباح اليوم".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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