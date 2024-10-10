نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الحكمة إليف كارا أرسلان بعد إيقافها بسبب فضيحة أخلاقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الوسط الرياضي التركي حادثة قوية وذلك بعد قرار بإيقاف الحكمة التركية إليف كارا أرسلان والتي تبلغ من العمر 24 بعد فضيحة أخلاقية.

وجاءت بداية الحادث عقب ظهورها برفقة وأورهان إردمير والذي يبلغ من العمر 61 عامًا والذي يعمل كمراقب للمباريات في فيديو وصف بأنه غير أخلاقي.

ورفض الاتحاد التركي استئناف الثنائي ليتم توقيع العقوبات بإيقاف مدى الحياة.

أول تعليق من الحكمة الشابة

وعلقت الحكمة التركية: "سيكون أمامي طريق طويل من الناحية القانونية، لكنني سأتغلب عليه بأقوى طريقة وأكثرها صلابة. أتطلع إلى دعمكم وحبكم الكامل في هذه القضية".

وتابعت: "البكاء والصراخ والحزن ليست أشياء كنت سأفعلها. هذا ليس أنا، سأتمسك بقضيتي حتى النهاية. أنا مجرد واحدة من العديد من الأشخاص الذين يتعرضون للأذى".

وأصدر محامٍ يمثل كارارسلان بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي زعم فيه أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.