نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك يوقع مع إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن يوسف حسن لاعب الزمالك السابق انتقل إلى صفوف نادي إنبي لمدة خمس مواسم، في صفقة انتقال حر.

يوسف حسن ينتقل إلى إنبي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" يوسف حسن وقع على عقود انضمامه لنادي إنبي لمدة خمس مواسم، بعد رحيله عن الزمالك نهائيًا".

وأشار: "أن هذا الأنتقال يعتبر بداية جديدة للاعب حيث يأمل أن يساهم بشكل إيجابي مع الفريق هذا الموسم".

وأختتم:" إنبي تعاقد مع يوسف حسن ومن الممكن أن يتم إعارته".