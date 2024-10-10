الذكرى الأولى.. تامر عاشور يحتفل بعيد زواجه

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان تامر عاشور، بذكرى زواجه الأولى من الإعلامية نانسي نور، الذي يصادف 10 أكتوبر، وشارك تامر صورة تجمعهم سويا، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «الكلام فيكي ميوفكيش، ومفيش أجمل من صحبتك وعشرتك يا بنت الأصول، كل لحظة معاكي بعمر، كل سنة وانتي بألف خير».

زواج تامر عاشور ونانسي نور

يذكر أن الفنان تامر عاشور احتفل بزواجه من الإعلامية نانسي نور في مثل هذا اليوم عام 2023، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

أحدث أعمال تامر عاشور

سبق، روج الفنان تامر عاشور لـ أحدث حفلاته الغنائية والتي من المقرر إقامتها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة الجديد، وقد روج عاشور للحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكتب:" هنستناكم يوم ٢٥ أكتوبر في حفلة Family Park إللي هييجي يسيب تعليق باسم أغنيته وهغنيها في الحفلة ".

آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور هي أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر، وايضا طرح أغنية «وداع وداع» من كلمات: محمد خشم، وألحان: مصطفى إبراهيم، وتوزيع: عمرو الخضري، ومن المتوقع أن تحقق رواجًا كبيرًا وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته آخر أغانيه «هيجيلي موجوع».

كلمات أغنية وداع وداع لـ تامر عاشور

"جاي بعد ما شوفت غيرك، قال بتندم عاللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات، فوق خلاص وبلاها سيرة، مش هنحيي في اللي مات، وداع وداع مش فاضيلك، أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك، أصله مش خدام جنابك، سلام سلام واستابينا، خلاص مفيش كلام ما علينا، قولي طب إيه اللي جابك، أوعى تضمن يوم ولائي، لحد قلبه في مرة ساب، كنت عارفك يوم هترجع، آه وهتدوق العذاب، ده اللي زيك مش هلومه".