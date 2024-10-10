نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيب الأهلي يكشف تطورات إصابة معلول وكريم فؤاد.. موعد العودة ومراحل العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات إصابة اللاعبين علي معلول وكريم فؤاد.

طبيب الأهلي: معلول يعود للتدريبات في نوفمبر

وأشار جاب الله في تصريحاته عبر قناة "الأهلي" إلى أن علي معلول كان من المتوقع أن يغيب لمدة 6 أشهر بعد إصابته في منتصف مايو الماضي خلال مباراة الفريق ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "نحن الآن على مشارف إتمام 5 أشهر من التأهيل، وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة، ونأمل أن يعود إلى التدريبات بحلول نهاية شهر نوفمبر."

وبالنسبة لكريم نيدفيد، أكد جاب الله أنه لم يشتكِ من أي مشاكل. وفيما يتعلق بكريم فؤاد، أوضح أنه أنهى بنجاح المرحلة الأولى من العلاج، وأن الفريق الطبي يستعد للبدء في المرحلة الثانية قريبًا.

واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية الروح القتالية والإصرار والحالة النفسية الجيدة للاعبين في تسريع عملية التعافي.