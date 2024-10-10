الرياضة

الزمالك يحفز لاعبيه قبل السوبر المصري بهذه الطريقة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مكافأة السوبر الإفريقي قبل مباريات بطولة السوبر المصري بالإمارات.

الزمالك يمنح لاعبيه مكافأة السوبر الإفريقي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مجلس الزمالك قرر صرف مكافأة التتويج بالسوبر الأفريقي للاعبين قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر الرباعى".

وتابع:" الزمالك قرر منح مكافأة مالية 150 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك و50 ألف دولار لجوميز وجهازه المعاون طبقًا للائحة".

وأختتم:" الزمالك قرر صرف المكافآت المالية للاعبين قبل السوبر الرباعى المصري تحفيزًا لهم على استمرار الأداء والمستوى الجيد الذين ظهروا عليه في الفترة الماضية".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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